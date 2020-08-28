Экс-глава МИД считает, что снятие части санкций против России не будет катастрофой

Бывший посол Украины в НАТО и экс-глава МИД Вадим Пристайко выступил против "фетишизации" санкций, он считает, что отмена их части не будет катастрофой

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Пристайко отметил, что никогда не поддерживал логику, по которой Украина не может отказаться от Минских соглашений как исчерпавших себя, потому что в таком случае Запад откажется от санкций.

Он отметил, что в самих Минских соглашениях не прописаны никакие санкции.

"Да, риск есть, я это осознаю, поэтому это должно быть решением главы государства. Но если будет выбор между выживанием государства и выполнением до конца "Минска", то очевидно, что является приоритетом", - заявил Пристайко.

"Если из-за этого отменят часть санкций, то это неприятно, но это не проблема. Если Россия в ответ выйдет из-за стола переговоров - это совсем неприятно. Но и это еще не конец света. Ведь все зависит от того, какова наша с вами цель", - отметил он.

По словам Пристайко, то, что России больно, еще не делает Украину лучше. При этом, отметил он, "потребительское" влияние санкций, которое испытывают на себе россияне, влияние санкций на олигархов в системе принятия решений в РФ не ощущается.

"Вместе с тем есть действительно важное измерение санкций. Он касается будущего России", - отметил дипломат.

"Будущее России ограничивается технологиями. Существуют силы в России, которые понимают, что не получится построить свой интернет, "Чебурашку", или как они там собираются его назвать. Которые вслух говорят: "Мы не можем получить технологии глубоководного бурения, современные материаловедческие или какие-то другие технологии, а без этих технологий мы становимся страной третьего мира. Вот это - то, что в санкциях действительно важно", - пояснил он.

Напомним, Вадим Пристайко выступил с мнением, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

В МИД уже отмежевались от этой позиции.

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