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Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі радників

П'ятниця, 28 серпня 2020, 16:37

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в офіційному Twitter після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Подякував Урсулі фон дер Ляєн за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. 

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Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 ("нормандської четвірки") після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни", - написав він.

Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона. 

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч має відбутися до 10 вересня.

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