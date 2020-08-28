Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі радників

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в офіційному Twitter після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Подякував Урсулі фон дер Ляєн за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 ("нормандської четвірки") після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни", - написав він.

Подякував @vonderleyen за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2020

Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч має відбутися до 10 вересня.

Читайте також: Новий ультиматум для Єрмака: що вимагає Кремль в обмін на тишу на Донбасі.