Зеленский ожидает встречи лидеров "нормандской четверки" после встречи советников

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи лидеров "нормандской четверки" после встречи на уровне советников.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в официальном Twitter после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Поблагодарил Урсуле фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ожидаем встречи лидеров стран "нормандской четверки" после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - написал он.

Подякував @vonderleyen за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2020

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча должна состояться до 10 сентября.

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