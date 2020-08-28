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Зеленский ожидает встречи лидеров "нормандской четверки" после встречи советников

Пятница, 28 августа 2020, 16:37

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи лидеров "нормандской четверки" после встречи на уровне советников.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в официальном Twitter после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Поблагодарил Урсуле фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ожидаем встречи лидеров стран "нормандской четверки" после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - написал он.

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча должна состояться до 10 сентября.

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