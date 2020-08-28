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Туреччина заявила, що ЄС "не має права" критикувати її дії у Східному Середземномор’ї

П'ятниця, 28 серпня 2020, 18:20

Туреччина заявила, що Європейський Союз "не має права" критикувати здійснювану нею розвідку газових родовищ у Східному Середземномор’ї.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Як вже повідомлялося, після зустрічі високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз готовий піти на санкції проти Туреччини у зв'язку з її недавньою діяльністю в Східному Середземномор'ї за відсутності прогресу з її боку, але прагне вирішити ситуацію шляхом діалогу. 

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У відповіді МЗС Туреччини наголошує, що причиною напруги у регіоні є "максималістичні претензії" Греції та Кіпру. 

"Безумовна підтримка з боку ЄС під приводом солідарності цих двох країн, які намагаються ігнорувати легітимні права та інтереси нашої країни та турків-кіпріотів у Східному Середземномор’ї тільки посилює напругу. 

ЄС не має права критикувати розвідувальну діяльність нашої країни у межах її континентального шельфу та вимагати від нас припинити її. Як було визнано Судом ЄС, ЄС не має повноважень у цьому питанні. Це прохання суперечить власному законодавству ЄС та міжнародному праву", - йдеться у заяві турецького МЗС.

Наприкінці додають, що якщо ЄС прагне врегулюваня ситуації у Східному Середземномор’ї, він має "діяти неупереджено, як чесний медіатор". 

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. 

Греція неодноразово закликала ЄС запровадити санкції проти Туреччини.

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