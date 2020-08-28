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Турция заявила, что ЕС "не вправе" критиковать ее деятельность в Восточном Средиземноморье

Пятница, 28 августа 2020, 18:20

Турция заявила, что Европейский Союз "не вправе" критиковать осуществляемую ею разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал спикер МИД Турции Хами Аксой в ответ на заявления после встречи министров иностранных дел ЕС.

Как уже сообщалось, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз готов пойти на санкции против Турции в связи с ее недавней деятельностью в Восточном Средиземноморье при отсутствии прогресса с ее стороны, но стремится разрешить ситуацию путем диалога.

В ответе МИД Турции отмечает, что причиной напряжения в регионе являются  "максималистские претензии" Греции и Кипра.

"Безусловная поддержка со стороны ЕС под предлогом солидарности этих двух стран, которые пытаются игнорировать законные права и интересы нашей страны и турков-киприотов в Восточном Средиземноморье, только усиливает напряжение.

ЕС не вправе критиковать разведывательную деятельность нашей страны в пределах ее континентального шельфа и требовать от нас прекратить ее. Как было признано Судом ЕС, ЕС не имеет полномочий в этом вопросе. Эта просьба противоречит собственному законодательству ЕС и международному праву", - говорится в заявлении турецкого МИД.

В конце добавляют, что если ЕС стремится урегулировать ситуацию в Восточном Средиземноморье, он должен "действовать беспристрастно, как честный медиатор".

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, относится к ее континентальному шельфу. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность, и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.

Греция неоднократно призывала ЕС ввести санкции против Турции.

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