ОАЕ офіційно припинили бойкот Ізраїлю 

Лідер Об'єднаних Арабських Еміратів у суботу видав указ, який офіційно припиняє бойкот Ізраїлю на тлі угоди з нормалізації відносин між двома країнами, укладеної за посередництва США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Завдяки цьому рішенню тепер дозволено вести торгівлю між ОАЕ, де розташований багатий нафтою Абу-Дабі і місто хмарочосів Дубай, та Ізраїлем, де процвітають торгівля алмазами, фармацевтичні компанії та технологічні стартапи.

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Державне інформаційне агентство Еміратів WAM повідомило, що указ про припинення бойкоту був офіційно прийнятий за наказом шейха Халіфи бін Заїда Аль Нахайяна, правителя Абу-Дабі і лідера Еміратів.

WAM повідомила, що новий указ дозволяє ізраїльтянам і ізраїльським фірмам вести бізнес в ОАЕ. Він також дозволяє купувати і продавати ізраїльські товари.

Деякі ізраїльські фірми вже підписали угоди з еміратськими партнерами. Але скасування закону про бойкот збільшує ймовірність створення інших спільних підприємств, наприклад, в області авіації або банківської справи та фінансів.

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У понеділок в Абу-Дабі очікується перший прямий комерційний рейс флагманського авіаперевізника Ізраїлю El Al, на якому будуть перебувати офіційні особи США та Ізраїлю, включаючи зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

ОАЕ стали третьою арабською країною після Єгипту і Йорданії, що в зараз підтримує дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Читайте детальніше про угоду і врегулювання відносин між двома державами: Історична перемога Трампа: як США вдалося помирити Ізраїль та Емірати.