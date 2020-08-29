ОАЭ официально прекратили бойкот Израиля

Лидер Объединенных Арабских Эмиратов в субботу издал указ, который официально прекращает бойкот Израиля на фоне соглашения по нормализации отношений между двумя странами, заключенного при посредничестве США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Благодаря этому решению теперь разрешено торговать между ОАЭ, где расположен богатый нефтью Абу-Даби и город небоскребов Дубай, и Израилем, где процветают торговля алмазами, фармацевтические компании и технологические стартапы.

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Государственное информационное агентство Эмиратов WAM сообщило, что указ о прекращении бойкота был официально принят по приказу шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна, правителя Абу-Даби и лидера Эмиратов.

WAM сообщила, что новый указ позволяет израильтянам и израильским фирмам вести бизнес в ОАЭ. Он также позволяет покупать и продавать израильские товары.

Некоторые израильские фирмы уже подписали соглашения с эмиратскими партнерами. Но отмена закона о бойкоте увеличивает вероятность создания других совместных предприятий, например, в области авиации или банковского дела и финансов.

В понедельник в Абу-Даби ожидается первый прямой коммерческий рейс флагманского авиаперевозчика Израиля El Al, на котором будут находиться официальные лица США и Израиля, включая зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта и Иордании, которые сейчас поддерживает дипломатические отношения с Израилем.

Читайте подробнее о соглашении и урегулировании отношений между двумя государствами: Историческая победа Трампа: как США удалось помирить Израиль и Эмираты.