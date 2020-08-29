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У Єврокомісії не чекають на сплеск коронавірусу після відкриття шкіл

Субота, 29 серпня 2020, 16:40

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес не очікує значного збільшення числа випадків коронавірусу після  повторного відкриття шкіл. 

Про це Кіріакідес сказала в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, повідомляє "Європейська правда".

"Дослідження, проведені в декількох країнах ЄС, показали, що передача (вірусу) від дитини до дитини в школах відбувається рідко, і що повторне відкриття шкіл не пов'язане зі значним збільшенням числа інфекцій", - зазначила Кіріакідес.

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За словами Кіріакідес, згідно з наявними даними, при дотриманні відповідних заходів гігієни, таких як дотримання дистанції та поділ учнів на групи, школи навряд чи стануть більш значним джерелом інфекції, ніж інші місця. 

"Це те, на що ми очікуємо", - зазначила чиновниця Єврокомісії.

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