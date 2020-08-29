В Еврокомиссии не ждут на сплеск коронавируса после открытия школ
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес не ожидает значительного увеличения числа случаев коронавируса после повторного открытия школ.
Об этом Кириакидес сказала в интервью итальянской газете La Stampa, сообщает "Европейская правда".
"Исследования, проведенные в нескольких странах ЕС, показали, что передача (вируса) от ребенка к ребенку в школах происходит редко, и повторное открытие школ не связано со значительным увеличением числа инфекций", - отметила Кириакидес.
По словам Кириакидес, согласно имеющимся данным, при соблюдении соответствующих мер гигиены, таких как безопасная дистанция и разделение учеников на группы, школы вряд ли станут более значительным источником инфекции, чем другие места.
"Это то, на что мы ожидаем", - отметила чиновница Еврокомиссии.
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