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У Чорногорії проходять парламентські та місцеві вибори

Неділя, 30 серпня 2020, 10:17

У Чорногорії сьогодні, 30 серпня, проходять вибори до Скупщини, однопалатного парламенту країни, а також місцеві вибори у 5 муніципалітетах. Хворим на коронавірус також дали можливість голосувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Нинішні парламентські вибори стануть одинадцятими з моменту запровадження багатопартійної системи в Чорногорії та п’ятими з часу відновлення незалежності.

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Дільниці відкрилися о 7 ранку та працюватимуть до 20-00. У голосуванні візьмуть участь близько 540 тисяч громадян - із близько 640 тисяч населення країни.

Громадяни будуть робити вибір з 11 виборчих списків, у яких представлені 6 коаліцій та 5 партій.

На першому місці у виборчому бюлетені - виборчий список "Соціал-демократи - Іван Брайович - Ми вирішуємо послідовно", на другому - "Боснійська партія. Правильно - Рафет Гусович", на третьому "Хорватська Громадянська Ініціатива. Всім серцем за Чорногорію", на четвертому "Соціал-демократична партія. Сильна Чорногорія", на п’ятому - Хорватська реформаторська партія Чорногорії.

Платформа "Чорні та білі", в яку входить,  зокрема, Громадянський рух URA, знаходиться на шостому місці. На сьомому - Албанська коаліція "Одностайно".

Правляча партія "Рішуче за Чорногорію! ДПС - Міло Джуканович "на восьмому місці; провідний опозиційний блок ""За майбутнє Чорногорії" ("Демократичний фронт") - на дев'ятому. 10-ті у списку - "Албанський список Генці Німанбегу і Нік Джелошай", 11-ті - коаліція "Мир є наша нація" (Демократи, Demos…).

Скупщина Чорногорії складається з 81 депутата. Щоб пройти в парламент, партіям і коаліціям необхідно подолати 3-відсотковий бар'єр (крім партій нацменшин, для яких його знижено). 

Одночасно у п’яти муніципалітетах - Будві, Которі, Тівате, Андрієвіці та Гусіньє - відбудуться місцеві вибори.

Через епідемію коронавірусу вибори проходитимуть у особливих умовах. На дільниці необхідно приходити у масках та зі своїми ручками дотримуватися дистанції. Знімати маску можна лише під час ідентифікації. Дільниці мають бути обладнані дезінфекторами для рук, їх мають дезифікувати та провітрювати.

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Виборці, які перебувають на карантині після в’їзду в Чорногорію або через контакт з хворим, можуть проголосувати на дільниці.

Виборці, які вже отримали позитивний результат тесту, можуть голосувати лише за місцем перебування - вдома або у лікарні. Забезпечувати цей процес будуть Уповноважені з питань голосування поза дільницею.

Чорногорія - парламентська республіка. Крім законотворчості, в повноваження Скупщини входить прийняття конституції, парламент також стверджує і звільняє з посади прем'єр-міністра і членів уряду, голів Верховного і Конституційного судів, головного прокурора, приймає державний бюджет.

Нагадаємо, у липні вибори на тлі епідемії проводила сусідня Хорватія, а наприкінці червня - Сербія.

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