Перші після карантину: у Сербії проходять парламентські та місцеві вибори

Сербія першою у Європі проводить парламентські та місцеві вибори. Голосування почалося сьогодні о 7 ранку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

У Сербії почалося голосування на парламентських та місцевих виборах. У них бере участь 21 політична сила, представники яких змагаються за 250 місць у парламенті. Мандати отримають ті, хто подолає 3% бар’єр.

Також відбуваюься вибори голів муніципалітетів та депутатів місцевих рад.

Виборчі дільниці, загалом понад 8250, відкрилися о 7-й ранку і працюватимуть до 22:00.

Голосувати зможуть також виборці за кордоном, якщо встигли зареєструватися через дипломатичні представництва країни до 30 травня. За межами Сербії працюють 40 виборчих дільниць.

Близько 100 тис. виборців зареєстровано в сербських громадах в Косово, де буде працювати 90 виборчих дільниць. Місія ОБСЄ в Косово збиратиме бюлетені, які в кінці дня голосування будуть передані до виборчої комісії Сербії та додані до інших голосів.

Спершу вибори мали відбутися 26 квітня, але після запровадження надзвичайного стану 15 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу їх довелося відкласти. Після скасування надзвичайного стану оголосили нову дату голосування – 21 червня.

Деякі партії фрагментованої опозиції в Сербії виступають за бойкот виборів, заявляючи, що вони не будуть вільними і справедливими через контроль Вучича над ЗМІ.

Через те, що загроза вірусу ще не минула, традиційна передвиборча діяльність політсил була суттєво обмежена. На дільницях діють посилені заходи безпеки – члени дільничих комісій повинні бути у масках та рукавичках. Для виборців це рекомендовано.

За останню добу в країні зареєстрували 94 нових випадки коронавірусу та одну смерть. Показники тримаються на цьому рівні вже кілька днів поспіль, після тижневого зниження до 60-70 нових випадків. Водночас, це суттєво менше, ніж добовий приріст хворих на піку епідемії у квітні – до понад 400 за добу.

Населення країни, без урахування Косово – близько 7 млн.

Нагадаємо, ще у двох країнах Європи заплановані вибори на 28 червня: президентські - у Польщі, та другий тур місцевих виборів у Франції. Їх також переносили у зв'язку з пандемією коронавірусу.