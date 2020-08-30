В Черногории проходят парламентские и местные выборы

В Черногории сегодня, 30 августа, проходят выборы в Скупщину, однопалатный парламент страны, а также местные выборы в 5 муниципалитетах. Больным коронавирус также дали возможность голосовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Нынешние парламентские выборы станут одиннадцатыми с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятыми с момента восстановления независимости.

Участки открылись в 7 утра и будут работать до 20-00. В голосовании примут участие около 540 000 граждан - из около 640 000 населения страны.

Граждане будут делать выбор из 11 избирательных списков, в которых представлены 6 коалиций и 5 партий.

На первом месте в избирательном бюллетене - избирательный список "Социал-демократы - Иван Брайович - Мы решаем последовательно", на втором - "Боснийский партия. Правильно - Рафет Гусович", на третьем "Хорватская гражданская инициатива. Всем сердцем за Черногорию", на четвертом "Социал-демократическая партия. Сильная Черногория", на пятом - Хорватская реформаторская партия Черногории.

Платформа "Черные и белые", в которую входит гражданское движение URA, находится на шестом месте. На седьмом - Албанская коалиция "Единогласно".

Правящая партия "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" на восьмом месте; ведущий оппозиционный блок "За будущее Черногории"(" Демократический фронт ") - на девятом. 10-е в списке -" Албанский список Генци Ниманбегу и Ник Джелошай ", 11-е - коалиция "Мир наша нация" (Демократы , Demos ...).

Скупщина Черногории состоит из 81 депутата. Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3% барьер (кроме партий нацменьшинств, для которых он снижен).

Одновременно в пяти муниципалитетах - Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусинье - состоятся местные выборы.

Из-за эпидемии коронавируса выборы будут проходить в особых условиях. На участки необходимо приходить в масках, со своими ручками и соблюдать дистанцию. Снимать маску можно только при идентификации. Участки должны быть оборудованы дезинфекторами для рук, их должны дезифицировать и проветривать.

Избиратели, которые находятся на карантине после въезда в Черногорию или через контакт с больным, могут проголосовать на участке.

Избиратели, которые уже получили положительный результат теста, могут голосовать только по месту нахождения - дома или в больнице. Обеспечивать этот процесс будут Уполномоченные по вопросам голосования вне участка.

Черногория - парламентская республика. Кроме законотворчества, в полномочия Скупщины входит принятие конституции, парламент также утверждает и увольняет с должности премьер-министра и членов правительства, председателей Верховного и Конституционного судов, главного прокурора, принимает государственный бюджет.

Напомним, в июле выборы на фоне эпидемии проводила соседняя Хорватия, а в конце июня - Сербия.

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