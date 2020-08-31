КС не дозволив "коронаскептикам" встановити наметове містечко у Берліні 

Конституційний суд Німеччини не дозволив "коронаскептикам" встановити наметове містечко у центрі Берліну, для продовження акції протесту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Конституційний суд Німеччини 30 серпня підтримав рішення Вищого адміністративного суду земель Берлін та Брандебург і заборонив встановлення наметового містечка протестувальників у центрі Берліну.

Суд визнав, що це становитиме загрозу суспільній безпеці, оскільки учасники не збираються дотримуватися карантинних заходів обережності.

Протестувальники планували розмістити свої намети в центрі міста на період з 30 серпня по 14 вересня.

КС постановив, що в умовах епідемії таке рішення не буде порушенням права на свободу зібрань, тому що використовується для зменшення загрози заражень.

Нагадаємо, цієї суботи, 29 вересня, у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Схожі протести відбувалися і раніше, але ця стала наймасовішою.

Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.

Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією. На протестах затримали близько 300 осіб.

Наступного дня президент Німеччини та низка федеральних міністрів засудили спробу штурму парламенту та розгортання імперських прапорів.