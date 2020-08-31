КС не разрешил "коронаскептикам" установить палаточный городок в Берлине

Конституционный суд Германии не разрешил "коронаскептикам" установить палаточный городок в центре Берлина для продолжения акции протеста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Конституционный суд Германии 30 августа поддержал решение Высшего административного суда земель Берлин и Брандебург и запретил установление палаточного городка протестующих в центре Берлина.

Суд решил, что это будет представлять угрозу общественной безопасности, поскольку участники не собираются соблюдать карантинные меры осторожности.

Протестующие планировали разместить свои палатки в центре города на период с 30 августа по 14 сентября.

КС постановил, что в условиях эпидемии такое решение не будет нарушением права на свободу собраний, так как используется для уменьшения угрозы заражений.

Напомним, в эту субботу, 29 сентября, в Берлине состоялась массовая акция протеста против карантинных ограничений, в ней приняли участие до 38 тысяч человек. Похожие протесты проходили и раньше, но этот стала самым массовым.

Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторив и сторонников крайне правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.

Вечером отдельные группы протестующих попытались ворваться в здание Рейхстага, после чего произошли столкновения с полицией. На протестах задержали около 300 человек.

На следующий день президент Германии и ряд федеральных министров осудили попытку штурма парламента и использование имперских флагов.