Выборы в Черногории: рекордная явка и угроза смены прозападного правительства

На парламентских выборах в Черногории, прошедших накануне, зафиксировали рекордную явку. Согласно екзит-полам, правящая политсила Мило Джукановича получила победу с несущественным отрывом и не имеет большинства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

По предварительным данным экзит-пола, правящий блок "Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович" получает 34,8%, ведущая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,8%.

Коалиция "Мир наша нация" набирает 12,5%, платформа "Черные и белые" - 5,7%, "Социал-демократы - Иван Брайович - Мы решаем последовательно" - 4,2%, "Боснийская партия. Правильно - Рафет Гусович" - 4,2%, "Социал-демократическая партия. Сильная Черногория" 3,1%, "Албанский список Генке Ниманбегу и Ник Джелошай" 1,5%, Албанская коалиция "Единогласно" - 1%," Хорватсая гражданская инициатива. Всем сердцем за Черногорию"- 0,2% и Хорватская реформаторская партия Черногории - 0,1%.

Таким образом, правящая "Решительно за Черногорию" получила больше всего голосов, но не имеет большинства. Три оппозиционные силы могут получить половину мест в Скупщине - 41 из 81. В то же время, пока не исключено, что сила Мило Джукановича сможет сформировать коалицию, потому что среди оппозиционных сил есть идейные разногласия.

За час до закрытия участков, явка составила, по данным различных мониторинговых организаций, от 74,2 до 74,9%. Это больше, чем на выборах 2016 и 2012 года. В течение дня сообщали о больших очередях на избирательных участках в разных городах страны, в частности в Подгорице.

Общественные организации сообщают о зафиксированніх незначительных нарушениях, но в целом голосование прошло спокойно.

Напомним, в июле выборы на фоне эпидемии проводила соседняя Хорватия, а в конце июня - Сербия.

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