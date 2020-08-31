Венгрия не закрывает транзит для украинцев с 1 сентября, но есть ряд требований

Венгрия сохранит разрешение на транзитный проезд для граждан Украины после 1 сентября, когда начнет действовать решение о закрытии границ для иностранцев, но путешественники должны будут выполнить ряд требований.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разъяснении посольства Украины в Венгрии.

Граждане Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не должны получать индивидуальное разрешение на транзит, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если:

- дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

- отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

- имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка". Информацию о гуманитарных (транзитных) коридорах (маршруты и пункты пропуска) можно найти по ссылке.

При этом остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляет полиция.

Что касается въезда непосредственно в Венгрию, а не транзита, то тут будут действовать следующие правила.

Общий запрет на въезд иностранцев в страну с 1 сентября не распространится на украинцев, которые являются членами семей граждан Венгрии, имеют разрешение на постоянное проживание в Венгрии / члены семьи таких лиц, или имеют разрешение на временное проживание с правом пребывания более 90 дней.

Также запрет не распространяется на дипломатов и официальных лиц, прибывающих с визитом; спортсменов, работающих в Венгрии, и людей, которые уже переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и могут это документально подтвердить.

В других случаях, при наличии уважительных причин, въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. При наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить форму на венгерском или английском языке и подать электронную заявку.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Все граждане Украины, прибывающие в Венгрию, обязаны самоизолироваться на 14 дней по месту жительства или в больнице. Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов, сделанных уже в Венгрии с интервалом минимум 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются.

Для въезда в Венгрию из Украины можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужанка" и "Вилок".