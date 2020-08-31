Рейс Ryanair з Відня до Лондона супроводжували винищувачі через підозрілий пакет на борту

Два військові літаки Повітряних сил Британії підняли для супроводу рейсу Ryanair FR7364 з Відня до Лондона увечері 30 серпня після того, як екіпаж виявив на борту підозрілий пакунок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє австрійська агенція АРА.

Повідомляється, що пакунок із предметами, схожими на батарейки, виявили у туалеті. Там була і записка, але персонал не зміг прочитати її.

Про ситуацію повідомили британським службам безпеки. Для супроводу літака підняли два винищувачі Typhoon повітряних сил Британії.

Пасажири літака не помітили нічого підозрілого аж до приземлення в аеропорту - лише тоді їм пояснили ситуацію. Літак простояв на віддаленій смузі близько години, до прибуття поліції.

Нагадаємо, схожий випадок стався в середині липня з рейсом Ryanair з Лондона до Осло - для його супроводу підняли данські винищувачі після повідомлення про нібито бомбу на борту, яке виявилося неправдивим. Того ж тижня аналогічний інцидент сталася з рейсом з Дубліна до Кракова.