Рейс Ryanair из Вены в Лондон сопровождали истребители из-за подозрительного пакета на борту

Два военных самолета Воздушных сил Британии подняли для сопровождения рейса Ryanair FR7364 из Вены в Лондон вечером 30 августа после того, как экипаж обнаружил на борту подозрительный пакет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает австрийское агентство АРА.

Сообщается, что пакет с предметами, похожими на батарейки, обнаружили в туалете. Там была и записка, но персонал не смог прочесть ее.

О ситуации сообщили британским службам безопасности. Для сопровождения самолета подняли два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

Пассажиры самолета не заметили ничего подозрительного до приземления в аэропорту - только тогда им объяснили ситуацию. Самолет простоял на удаленной полосе около часа, до прибытия полиции.

Напомним, похожий случай произошел в середине июля с рейсом Ryanair из Лондона в Осло - для его сопровождения подняли датские истребители после сообщения о якобы бомбе на борту, которое оказалось ложным. На той же неделе аналогичный инцидент произошел с рейсом из Дублина в Краков.