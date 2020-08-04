ЄС застеріг владу Гонконгу від перенесення виборів

ЄС закликав владу Гонконгу переглянути рішення про перенесення виборів до законодавчого органу, а також - про дискваліфікацію низки кандидатів.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Запропоноване рішення відкласти вибори до Законодавчої ради на один рік, вдавшись до надзвичайних повноважень, відкладе поновлення її демократичного мандату та поставить під загрозу реалізацію демократичних прав і свобод, гарантованих основним законом Гонконгу", - наголошується у заяві.

Читайте також Німеччина призупиняє договір про екстрадицію з Гонконгом

Крім того, додає високий представник ЄС, вибори мають відбуватися в атмосфері, яка сприяє реалізації демократичних прав і свобод.

"Нещодавня дискваліфікація продемократичних кандидатів, включно із чинними депутатами, які були раніше демократично обрані народом Гонгонгу, також послаблює міжнародну репутацію Гонконгу як вільного та відкритого суспільства. Захист громадянських і політичних прав у Гонконгу є фундаментальною частиною принципу "одна країна, дві системи", який підтримує ЄС", - наголошує Жозеп Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС ухвалила пакет заходів реагування з приводу закону Китаю про національну безпеку Гонконгу, прийнятого Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року.

Зокрема, запроваджуються обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій або кібернагляду.

Водночас, будуть розширені можливості фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу; ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу.

Також ЄС буде враховувати наслідки законодавства Китаю про національну безпеку у розгляді питань притулку, міграції, віз та політики проживання.

Читайте також: Велика китайська стіна: США і Європа посилюють захист від Пекіна.