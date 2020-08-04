ЕС призвал власти Гонконга не переносить выборы

ЕС призвал власти Гонконга пересмотреть решение о переносе выборов в законодательный орган, а также - о дисквалификации ряда демократических кандидатов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"Предложенное решение отложить выборы в Законодательный совет на один год, прибегнув к чрезвычайным полномочиям, отложит обновление его демократического мандата и поставит под угрозу реализацию демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга", - отмечается в заявлении.

Кроме того, добавляет высокий представитель ЕС, выборы должны проходить в атмосфере, которая способствует реализации демократических прав и свобод.

"Недавняя дисквалификация продемократических кандидатов, включая действующих депутатов, которые были ранее демократически избраны народом Гонгонга, также ослабляет международную репутацию Гонконга как свободного и открытого общества. Защита гражданских и политических прав в Гонконге является фундаментальной частью принципа "одна страна, две системы", который поддерживает ЕС", - отмечает Жозеп Боррель.

Напомним, несколько дней назад Совет ЕС принял пакет мер реагирования по поводу закона Китая о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года.

В частности, вводятся ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий или кибернадзора.

В то же время, будут расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга; ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга.

Также ЕС будет учитывать последствия законодательства Китая о национальной безопасности в рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

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