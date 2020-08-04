Кількість громадян Британії, які емігрували до ЄС після голосування за Brexit, зросла на 30%

Кількість британських громадян, які емігрували в інші країни ЄС, зросла на 30% після референдуму по Brexit, причому половина з них прийняла рішення залишити країну в перші три місяці після голосування.

Про це свідчить аналіз даних Організації економічного співробітництва і розвитку і Євростату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Дані показують, що міграція з Британії в країни ЄС в середньому становила 56 832 людини на рік в 2008-2015 роках, збільшившись до 73 642 на рік в 2016-2018 роках.

Дослідження також показує збільшення на 500% тих, хто емігрував, а потім прийняв громадянство в одній з країн ЄС. У Німеччині цей показник виріс на 2000%, і з часу проведення референдуму там натуралізувалися 31 600 британців.

"Таке збільшення чисельності є величиною, яку можна очікувати, коли країна потерпає від великої економічної чи політичної кризи", - сказав Даніель Ауер, співавтор дослідження Оксфордського університету в Берліні і Берлінського центру соціальних наук.

Згідно з опитуваннями, половина людей вирішили покинути Британію швидко. "Ще один важливий висновок з емпіричних даних, пов'язаних з Brexit, - це зниження рівня обачності і врівноваженості при прийнятті рішень, з підвищенням рівня імпульсивності, спонтанності і відповідного ризику", - сказали дослідники.

Хоча угода про вихід, підписана в січні, закріплює права на проживання, роботу і соціальні права громадян ЄС у Британії і британців в решті частини блоку, вона не гарантувала права британських мігрантів на вільне пересування, обмежуючи майбутні перспективи працевлаштування та проживання в інших країнах ЄС.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Брюссель може піти на компроміс для порятунку торгових переговорів з Британією, пом’якшивши одну зі своїх ключових вимог до Лондона дотримуватися правил ЄС у питанні державної допомоги.

Нагадаємо, головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє на закритій нараді з послами країн-членів висловив упевненість в тому, що нова угода з Великою Британією можлива.

Двома ключовими проблемами в переговорах є доступ до британських рибальських вод і вимога ЄС про те, щоб Британія тісно пов'язувала себе з державними стандартами допомоги, праці та навколишнього середовища блоку, щоб не підірвати єдиний ринок ЄС неякісними товарами.

ЄС заявляє, що угода повинна бути укладена до жовтня, щоб був час для ратифікації до кінця року. Обидві сторони заявили, що переговори можуть загальмуватися.