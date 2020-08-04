Число граждан Британии, эмигрировавших в ЕС после голосования за Brexit, выросло на 30%

Количество британских граждан, эмигрировавших в другие страны ЕС, выросло на 30% после референдума по Brexit, причем половина из них приняла решение покинуть страну в первые три месяца после голосования.

Об этом свидетельствует анализ данных Организации экономического сотрудничества и развития и Евростата, сообщает "Европейский правда" со ссылкой на The Guardian.

Данные показывают, что миграция из Британии в страны ЕС в среднем составляла 56 832 человека в год в 2008-2015 годах, увеличившись до 73 642 в год в 2016-2018 годах.

Исследование также показывает увеличение на 500% тех, кто эмигрировал, а потом принял гражданство в одной из стран ЕС. В Германии этот показатель вырос на 2000%, и со времени проведения референдума там натурализовались 31 600 британцев.

"Такое увеличение численности является величиной, которую можно ожидать, когда страна страдает от большого экономического или политического кризиса", - сказал Даниэль Ауэр, соавтор исследования Оксфордского университета в Берлине и Берлинского центра социальных наук.

Согласно опросам, половина людей решили покинуть Британию быстро. "Еще один важный вывод из эмпирических данных, связанных с Brexit, - это снижение уровня осмотрительности и уравновешенности при принятии решений, с повышением уровня импульсивности, спонтанности и соответствующего риска", - сказали исследователи.

Хотя соглашение о выходе, подписанное в январе, закрепляет права на проживание, работу и социальные права граждан ЕС в Британии и британцев в остальной части блока, оно не гарантировало права британских мигрантов на свободное передвижение, ограничивая будущие перспективы трудоустройства и проживания в других странах ЕС.

Сегодня СМИ сообщили, что Брюссель может пойти на компромисс для спасения торговых переговоров с Британией, смягчив одно из своих ключевых требований к Лондону соблюдать правила ЕС в вопросе государственной помощи.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на закрытом совещании с послами стран-членов выразил уверенность в том, что новое соглашение с Великобританией возможно.

Две ключевые проблемы в переговорах – доступ к британским рыболовным водам и требование ЕС о том, чтобы Великобритания тесно связывала себя с государственными стандартами помощи, труда и окружающей среды блока, чтобы не подорвать единый рынок ЕС некачественными товарами.

ЕС заявляет, что соглашение должно быть заключено до октября, чтобы было время для ратификации до конца года. Обе стороны заявили, что переговоры могут затормозиться.