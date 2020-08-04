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У Польщі опозиція майже наздогнала керівну партію за популярністю

Вівторок, 4 серпня 2020, 17:02

У Польщі керівна партія "Право і справедливість" продовжує лідирувати в опитуваннях, однак опозиційна "Громадянська коаліція" її наздоганяє.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, на них перемогла б партія "Право і справедливість" з 36% підтримки. Другою на фініші стала б "Громадянська коаліція" з відставанням на 3 пункти.

Дослідження показало, що після фінальної президентської битви, в якій зійшлися Анджей Дуда і Рафал Тшасковський, зберігається чітка поляризація політичної сцени. Далі в опитуванні йдуть ліві з підтримкою лише 6%. Аналогічний результат має права "Конфедерація".

14% опитаних не знали, за кого віддали б свій голос.

Опитування було проведено по телефону 29 липня на вибірці з 1100 дорослих поляків.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі визнав законними президентські вибори, які відбулися у липні.

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