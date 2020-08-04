В Польше оппозиция почти догнала правящую партию по популярности

В Польше правящая партия "Право и справедливость" продолжает лидировать в опросах, однако оппозиционная "Гражданская коалиция" ее настигает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победила бы партия "Право и справедливость" с 36% поддержки. Второй на финише стала бы "Гражданская коалиция" с отставанием на 3 пункта.

Исследование показало, что после финальной президентской битвы, в которой сошлись Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, сохраняется четкая поляризация политической сцены. Далее в опросе идут левые с поддержкой только 6%. Аналогичный результат имеет права "Конфедерация".

14% опрошенных не знали, за кого отдали бы свой голос.

Опрос был проведен по телефону 29 июля на выборке из 1100 взрослых поляков.

Напомним, Верховный суд Польши признал законными президентские выборы, которые состоялись в июле.