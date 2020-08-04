У Парижі маски можуть стати обов’язковими і в окремих місцях на відкритому повітрі

Влада Парижа хоче зробити обов'язковим носіння масок на деяких відкритих майданчиках, щоб запобігти новому сплеску заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Мер-соціалістка Анн Ідальго готується передати свій запит щодо масок префекту паризької поліції Дідьє Лаллему.

Заступник мера Парижа з питань охорони здоров'я Анн Сойріс зазначає, що 90% парижан не користуються масками на вулиці.

"Тому ми будемо просити, щоб вони стали обов'язковими у відкритих місцях, де багато людей і де важко дотримуватися відстані в один метр ", - сказала вона.

Нове правило може застосовуватися до торгових вулиць, набережних Сени, парків, садів і критих ринків.

Це рішення відповідає думці, опублікованій в понеділок науковою радою, яка рекомендує місцевий план стримування у великих містах, в очікуванні потенційної другої хвилі епідемії восени.

"Після зниження до червня всі показники тепер показують зростання захворюваності в Парижі і його регіоні. Це сумно, але ми знаходимося на початку другої хвилі", – сказала Анн Сойріс.

Кілька муніципалітетів спробували запровадити носіння масок на вулиці, але зіткнулися з судовими позовами через неузгодженість з національними заходами, які не передбачали цього зобов'язання.

Нагадаємо, у Франції побили чоловіка, який попросив іншого клієнта закладу вдягнути маску.