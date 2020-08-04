У Франції побили чоловіка за прохання одягти маску

У Франції побили чоловіка, який попросив іншого клієнта закладу вдягнути маску.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Інцидент стався в пральні у містечку Суазі-су-Монморенсі у департаменті Валь д’Уаз, що у центрально-північній частині країни.

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Поліція 3 серпня отримала заяву від 44-річного чоловіка про те, що його побили інші клієнти після прохання вдягнути маску. При цьому, з ним були діти віком 5 і 7 років.

За його словами, він з дітьми прийшов до місцевої пральні з самообслуговуванням близько 5 години вечора.

"Я саме складав свої речі, щоб покласти їх у сумку, і попросив пана поруч вдягнути маску, тому що це обов’язкова вимога. Він мені сказав: "Що хочу, те і роблю", - розповів постраждалий репортерам агентства.

Чоловік після того повторив своє прохання. Після короткої суперечки на підвищених тонах чоловік без маски вийшов і невдовзі повернувся з трьома товаришами та бейсбольними битами. Після цього двоє з кулаками, двоє з битами накинулися на чоловіка, який зробив зауваження, та завдали декілька ударів, внаслідок чого він впав на землю. Нападники після цього одразу пішли.

AFP пишуть, що це підтверджує відеозапис з камер спостереження.

Чоловікова забрали до лікарні із забоями на голові, пошкодження зафіксували у медичній довідці.

Постраждалий каже, що раніше не зустрічав нападників і для неприязні не було жодного приводу, окрім його зауваження щодо маски.

Нагадаємо, минулого місяця у місті Байонна на південному заході внаслідок конфлікту щодо маски помер 59-річний водій автобусу. Четверо пасажирів побили його за відмову впустити їх без масок. Внаслідок удару по голові він впав у кому і невдовзі помер. Цей випадок викликав широкий суспільний резонанс.

Минулого тижня в Орлеані відкрили провадження проти неповнолітнього хлопця, який теж вдарив водія автобуса за зауваження щодо маски.

Маски у всіх закритих громадських приміщеннях у Франції обов’язкові з 20 липня. До цього вимога поширювалася тільки на громадський транспорт.

Крім того, днями міністерство охорони здоров’я Франції дозволило місцевій владі запроваджувати масковий режим надворі у своїх містах.