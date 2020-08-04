В Париже маски могут стать обязательными и в отдельных местах на открытом воздухе

Власти Парижа хотят сделать обязательным ношение масок на некоторых открытых площадках, чтобы предотвратить новый всплеск заражений коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мэр-социалист Анн Идальго готовится передать запрос по поводу масок префекту парижской полиции Дидье Лаллему.

Заместитель мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Сойрис отмечает, что 90% парижан не пользуются масками на улице.

"Поэтому мы будем просить, чтобы они стали обязательными в открытых местах, где много людей и где трудно соблюдать расстояние в один метр", - сказала она.

Новое правило может коснуться торговых улиц, набережных Сены, парков, садов и крытых рынков.

Это решение соответствует мнению, опубликованному в понедельник научным советом, который рекомендует местный план сдерживания в больших городах, в ожидании возможной второй волны эпидемии осенью.

"После снижения до июня все показатели теперь показывают рост заболеваемости в Париже и столичном регионе. Это печально, но мы находимся в начале второй волны", - сказала Анн Сойрис.

Несколько муниципалитетов попытались ввести ношение масок на улице, но столкнулись с судебными исками из-за несогласованности с национальными мерами, которые не предусматривали этого обязательства.

Напомним, во Франции избили мужчину, который попросил другого клиента заведения надеть маску.