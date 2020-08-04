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Головний епідеміолог Данії застерігає від послаблення коронавірусних обмежень

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:16

Державний епідеміолог Данії вважає, що країна не повинна переходити до наступної фази послаблення корона вірусних обмежень, враховуючи недавнє зростання числа інфекцій COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це не те, що я можу рекомендувати вам з точки зору охорони здоров'я", - сказав Каре Молбак, директор Державного інституту сироваток.

Данія, де було зафіксовано 616 смертей від коронавірусу, була першою країною в Європі, яка послабила свої обмеження в квітні після того, як рівень інфікування неухильно знижувався, але кількість інфекцій зросла за останні пару тижнів.

Молбак у травні заявляв, що друга хвиля коронавірусу є "дуже малоймовірною".

Минулого тижня 494 датчани отримали позитивний результат тестів на коронавірус, у порівнянні з 246 тижнем раніше, згідно з даними Інституту.

Уряд і парламент планують почати обговорення четвертого етапу послаблення обмежень, яки включає в себе відкриття музичних закладів та нічних клубів..

Відкриття тренажерних залів та громадських басейнів спочатку було частиною четвертої фази, але їм дозволили відкритися в червні.

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