Главный эпидемиолог Дании предостерегает от ослабления коронавірусних ограничений

Государственный эпидемиолог Дании считает, что страна не должна переходить к следующей фазе ослабления корона вирусных ограничений, учитывая недавний рост числа инфекций COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это не то, что я могу рекомендовать вам с точки зрения здравоохранения", - сказал Каре Молбак, директор Государственного института сывороток.

Дания, где было зафиксировано 616 смертей от коронавирус, была первой страной в Европе, которая ослабила свои ограничения в апреле после того, как уровень инфицирования неуклонно снижался, но количество инфекций возросла за последние пару недель.

Молбак в мае заявлял, что вторая волна коронавирус является "очень маловероятной".

На прошлой неделе 494 датчане получили положительный результат тестов на коронавирус, по сравнению с 246 неделей ранее, согласно данным Института.

Правительство и парламент планируют начать обсуждение четвертого этапа ослабление ограничений, которые включает в себя открытие музыкальных заведений и ночных клубов..

Открытие тренажерных залов и общественных бассейнов изначально было частью четвертой фазы, но им разрешили открыться в июне.