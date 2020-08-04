Главный эпидемиолог Дании предостерегает от ослабления коронавірусних ограничений
Государственный эпидемиолог Дании считает, что страна не должна переходить к следующей фазе ослабления корона вирусных ограничений, учитывая недавний рост числа инфекций COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Это не то, что я могу рекомендовать вам с точки зрения здравоохранения", - сказал Каре Молбак, директор Государственного института сывороток.
Дания, где было зафиксировано 616 смертей от коронавирус, была первой страной в Европе, которая ослабила свои ограничения в апреле после того, как уровень инфицирования неуклонно снижался, но количество инфекций возросла за последние пару недель.
Молбак в мае заявлял, что вторая волна коронавирус является "очень маловероятной".
На прошлой неделе 494 датчане получили положительный результат тестов на коронавирус, по сравнению с 246 неделей ранее, согласно данным Института.
Правительство и парламент планируют начать обсуждение четвертого этапа ослабление ограничений, которые включает в себя открытие музыкальных заведений и ночных клубов..
Открытие тренажерных залов и общественных бассейнов изначально было частью четвертой фазы, но им разрешили открыться в июне.