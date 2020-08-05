Шотландія посилює карантин в Абердіні через спалах коронавірусу
Шотландія повертає жорсткіші карантинні обмеження у районі міста Абердін, що на східному узбережжі, через спалах коронавірусу.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.
Рішення прийняли у зв’язку з виявленням в Абердіні осередку зараження коронавірусом. З ним пов’язують 54 підтверджених випадків.
Мешканцям міста і району знову забороняють ходити в гості додому одне до одного.
Тепер знову не дозволяється їздити на відпочинок на відстань більше 5 миль від домівки, але для роботи або навчання такі поїздки дозволено.
Ресторанам, пабам і готелям доведеться закритися.
Мешканцям інших районів наполегливо рекомендують не їхати до Абердіна.
Нові обмеження переглядатимуть кожні 7 днів і знімуть, якщо ситуація покращиться.
Нагадаємо, 15 липня Шотландія здійснила "найбільший крок з карантину": цього дня дозволили відкритися пабам, кінотеатрам та перукарням.