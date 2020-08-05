Шотландія посилює карантин в Абердіні через спалах коронавірусу

Шотландія повертає жорсткіші карантинні обмеження у районі міста Абердін, що на східному узбережжі, через спалах коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Рішення прийняли у зв’язку з виявленням в Абердіні осередку зараження коронавірусом. З ним пов’язують 54 підтверджених випадків.

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Мешканцям міста і району знову забороняють ходити в гості додому одне до одного.

Тепер знову не дозволяється їздити на відпочинок на відстань більше 5 миль від домівки, але для роботи або навчання такі поїздки дозволено.

Ресторанам, пабам і готелям доведеться закритися.

Мешканцям інших районів наполегливо рекомендують не їхати до Абердіна.

Нові обмеження переглядатимуть кожні 7 днів і знімуть, якщо ситуація покращиться.

Нагадаємо, 15 липня Шотландія здійснила "найбільший крок з карантину": цього дня дозволили відкритися пабам, кінотеатрам та перукарням.