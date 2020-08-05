Шотландия усиливает карантин в Абердине из-за вспышки коронавируса

Шотландия возвращает жесткие карантинные ограничения в районе города Абердин, что на восточном побережье, из-за вспышки коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Решение приняли в связи с выявлением в Абердине очага заражения коронавирусом. С ним связывают 54 подтвержденных случая.

Жителям города и района снова запрещают ходить в гости домой друг к другу.

Теперь опять не разрешается ездить на отдых на расстояние более 5 миль от дома, но для работы или учебы такие поездки разрешены.

Ресторанам, пабам и гостиницам придется закрыться.

Жителям других районов настоятельно рекомендуют не ехать в Абердин.

Новые ограничения будут пересматривать каждые семь дней и снимут, если ситуация улучшится.

Напомним, 15 июля Шотландия осуществила "самый большой шаг по карантину": в этот день позволили открыться пабам, кинотеатрам и парикмахерским.