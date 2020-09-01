Глава МЗС Литви: закривши кордони, Білорусь найбільше зашкодить собі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, якщо Білорусь закриє кордон для міжнародних вантажів, то в першу чергу від цього постраждає вона сама.

Про це у вівторок Лінкявічюс розповів агенції BNS, повідомляє "Європейська правда".

"Економіка Білорусі зараз на межі повного колапсу. Зараз дійсно серйозна кризова ситуація, і все, про що вони говорять або що роблять, має бути дуже продуманим, тому що спочатку все перетвориться в бумеранг для них самих.

Можливо, постраждають і інші, але набагато більше шкоди буде країні, яка дійсно переживає особливу кризу. В цьому випадку шкода не тільки політична, але і економічна", - сказав Лінкявічюс.

Глава МЗС Литви відреагував на заяву Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, про те, що Мінськ дасть економічну відповідь на санкції, оголошені країнами Балтії.

За словами Лукашенка, більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і "німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід".

За словами литовського міністра, цими словами Лукашенко також намагається розколоти єдність країн Євросоюзу через події в Білорусі.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.

МЗС Білорусі заявило, що такий крок не лишиться без відповіді.