Глава МИД Литвы: закрыв границы, Беларусь больше всего навредит себе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что если Беларусь закроет границу для международных грузов, то в первую очередь от этого пострадает она сама.

Об этом во вторник Линкявичюс рассказал агентству BNS, сообщает "Европейская правда".

"Экономика Беларуси сейчас на грани полного коллапса. Сейчас действительно серьезная кризисная ситуация, и все, о чем они говорят или что делают, должно быть очень продуманным, потому что все превратится в бумеранг для них самих.

Возможно, пострадают и другие, но гораздо больше вреда будет стране, которая действительно переживает особый кризис. В этом случае ущерб будет не только политическим, но и экономическим", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы отреагировал на заявление Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, о том, что Минск даст экономический ответ на санкции, объявленные странами Балтии.

По словам Лукашенко, более опытные страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и "немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

По словам литовского министра, этими словами Лукашенко также пытается расколоть единство стран Евросоюза из-за событий в Беларуси.

31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

МИД Беларуси заявил, что такой шаг не останется без ответа.