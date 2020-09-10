Германия подтвердила первый случай африканской чумы свиней

Власти Германии подтвердили первый случай африканской чумы свиней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Это заболевание, которое не представляет опасности для людей, было выявлено у дикого кабана в сельской местности Бранденбург, окружающей Берлин, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Юлия Клекнер.

Заболевание, которое зародилось в Африке и распространилось на страны Азии и Европы, почти всегда заканчивается смертельным исходом для свиней. От него нет вакцины или лекарства.

В начале августа вспышки африканской чумы свиней, после обнаружения в Болгарии, зафиксировали также в Румынии, Литве, Польше и Украине

Болгария получила 2,9 млн евро финансовой помощи ЕС для борьбы с заболеванием.

В июле стало известно, что Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии.