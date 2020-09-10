Макрон анонсував посилення карантину через зростання кількості заражень

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що завтра, 11 вересня, можливі рішення про посилення карантинних обмежень у зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

11 вересня уряд вирішуватиме, які заходи впроваджувати у регіонах та містах, де кількість нових заражень зростає найбільш стрімко.

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Не виключено, що подекуди запровадять точковий "жорсткий карантин". Також ймовірні рішення про закриття певних громадських закладів та обмеження на зібрання.

Еммануель Макрон зазначив, що обмеження не будуть загальними і ухвалюватимуться з огляду на ситуацію у кожному конкретному регіоні, та закликав людей своєю відповідальною поведінкою допомогти стримувати поширення вірусу.

10 вересня вранці президент наукової ради при уряді Франції Жан-Франсуа Дельфрессі зауважував, що владі "доведеться приймати певні складні рішення", тому що швидкість поширення вірусу стає тривожною.

За попередню добу у Франції зареєстрували 8577 підтверджених хворих на коронавірус, 386 людей госпіталізували, з них 71 потрапили у реанімацію.

Показник приросту хворих в країні на цьому тижні вперше за час епідемії перевищив 8 тисяч і перетинав цю позначку вже тричі. Найбільшим залишається показник, зареєстрований 4 вересня - 8975 нових випадків за добу.

Як вже повідомлялося, через погіршення епідемічної ситуації у Франції Німеччина оголосила попередження про поїздки до низки її регіонів, включно зі столичним Іль-де-Франс.