Макрон анонсировал усиление карантина из-за роста количества заражений

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что завтра, 11 сентября, возможно принятие решения об усилении карантинных ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

11 сентября правительство будет решать, какие меры внедрять в регионах и городах, где количество новых заражений растет наиболее быстро.

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Не исключено, что кое-где введут точечный "жесткий карантин". Также вероятные решения о закрытии определенных общественных заведений и ограничения на собрания.

Макрон отметил, что ограничения не будут всеобщими и будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе, и призвал людей своим ответственным поведением помочь сдерживать распространение вируса.

10 сентября утром президент научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси замечал, что властям "придется принимать определенные сложные решения", потому что скорость распространения вируса становится тревожной.

За минувшие сутки во Франции зарегистрировали 8577 подтвержденных больных коронавирусом, 386 человек госпитализированы, из них 71 - в реанимацию.

Показатель прироста больных в стране на этой неделе впервые за время эпидемии превысил 8000 и пересекал эту отметку уже трижды. Наибольшим остается показатель, зарегистрированный 4 сентября - 8975 новых случаев в сутки.

Как уже сообщалось, из-за ухудшения эпидемической ситуации во Франции Германия объявила предупреждение о поездках в ряд ее регионов, включая столичный Иль-де-Франс.