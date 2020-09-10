У Молдові обіцяють службове розслідування щодо прокурора, який вів справу про вислання турецьких вчителів
Генеральна прокуратура Молдови почне службове розслідування щодо прокурора Віктора Плугару, який вів справу щодо вислання турецьких вчителів.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це у Генпрокуратурі повідомили 10 вересня.
Нагадаємо, 9 вересня генпрокурор Александр Стояногло повідомив, що єдиному обвинуваченому у справі - екскерівникові Служби інформації та безпеки Василю Ботнарю - присудили умовний термін, не уточнивши, якої тривалості.
У Генпрокуратурі продовжують наполягати, що не можуть повідомити деталі вироку, тому що суд засекретив матеріали справи і не реагує на їхні запити опублікувати ту частину вироку, яка не містить засекреченої інформації.
Справа стосується вислання з Молдови турецьких вчителів у 2018 році. 6 вересня співробітники Служби інформації та безпеки затримали сімох працівників мережі молдавсько-турецьких ліцеїв Orizont. Далі їх без суду вислали з Молдови до Туреччини, де їм присудили тривалі терміни ув’язнення - від 6 до 12 років.
Всіх їх звинуватили в причетності до спроби вчинити держпереворот в Туреччині у 2016 році. Всі вони в цей час перебували в Молдові.
ЗМІ з посиланням на свої джерела в уряді повідомляли, що цей крок був зроблений на тлі майбутнього візиту у Молдову президента Туреччини - або як "крок задобрення", або як умова, без якої візит був би скасований.
Європейський суд з прав людини визнав Молдову винною у порушенні прав висланих вчителів.
Спершу у справі, окрім Ботнаря, проходили й інші посадовці - заступник керівника СІБ Александр Балтагу та директор Бюро з міграції та біженцям Ольга Поалелунжь.