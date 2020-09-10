В Молдове обещают служебное расследование против прокурора по делу о высылке турецких учителей

Генеральная прокуратура Молдовы начнет служебное расследование в отношении прокурора Виктора Плугару, который вел дело о высылке турецких учителей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом в Генпрокуратуре сообщили 10 сентября.

Напомним, 9 сентября генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что единственному обвиняемому по делу - экс-руководителю Службы информации и безопасности Василию Ботнарю - присудили условный срок, не уточнив, какой продолжительности.

В Генпрокуратуре продолжают настаивать, что не могут сообщить детали приговора, так как суд засекретил материалы дела и не реагирует на их запросы опубликовать ту часть приговора, которая не содержит секретной информации.

Дело касается высылки из Молдовы турецких учителей в 2018 году. 6 сентября сотрудники Службы информации и безопасности задержали семерых сотрудников сети молдавско-турецких лицеев Orizont. Далее их без суда выслали из Молдовы в Турцию, где им присудили длительные сроки заключения - от 6 до 12 лет.

Всех их обвинили в причастности к попытке совершить госпереворот в Турции в 2016 году. Все они в это время находились в Молдове.

СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве сообщали, что этот шаг был сделан на фоне предстоящего визита в Молдову президента Турции - или как "шаг задабривания", или как условие, без которого визит был бы отменен.

Европейский суд по правам человека признал Молдову виновной в нарушении прав высланных учителей.

Сначала по делу, кроме Ботнаря, проходили и другие должностные лица - заместитель руководителя СИБ Александр Балтагу и директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь.