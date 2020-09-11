У Данії найбільша кількість щоденних заражень коронавірусом з квітня

За останні 24 години в Данії було зареєстровано 317 нових випадків захворювання на Covid-19 і це найбільша кількість з 8 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Кількість нових інфікованих у четвер є п’ятим за найвищим показником за один день під час епідемії, найбільшим був показник у 408 випадків. Однак зараз на Covid-19 тестують набагато більше, ніж навесні.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб не закрити роботу, як це було зроблено 11 березня. Тоді це було правильним, зараз це робити буде неправильно", - заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

У 84 із 98 муніципалітетів країни минулого тижня було виявлено нові зараження. Це зовсім інша картина в порівнянні з початком цього літа, коли багато муніципалітетів не реєстрували випадків зараження тижнями.

Зараз налічується 35 муніципалітетів, де налічується понад 20 заражених на 100 000 жителів за останній тиждень. Вчора було 28 таких муніципалітетів.

Збільшення нових інфекцій відбувається в той час, коли в 18 муніципалітетах було введено низку обмежень, таких як заборона на зібрання групами понад 50 осіб і закриття барів та ресторанів опівночі замість 2 години ночі.