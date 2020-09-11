В Дании наибольшее количество ежедневных заражений коронавирусом с апреля

За последние 24 часа в Дании было зарегистрировано 317 новых случаев заболевания Covid-19 и это самое большое количество с 8 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Количество новых инфицированных в четверг является пятым самым высоким показателем за один день во время эпидемии, наибольший показатель был 408 случаев. Однако сейчас на Covid-19 тестируют гораздо больше, чем весной.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы не закрыть работу, как это было сделано 11 марта. Тогда это было правильным, сейчас это делать будет неправильно", - заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

В 84 из 98 муниципалитетов страны на прошлой неделе были выявлены новые заражения. Это совсем другая картина по сравнению с началом этого лета, когда многие муниципалитеты не регистрировали случаев заражения неделями.

Сейчас насчитывается 35 муниципалитетов, где насчитывается более 20 зараженных на 100 тысяч жителей за последнюю неделю. Вчера было 28 таких муниципалитетов.

Увеличение новых инфекций происходит в то время, когда в 18 муниципалитетах были введены ряд ограничений, таких как запрет на собрания группами более 50 человек и закрытие баров и ресторанов в полночь вместо 2:00 ночи.