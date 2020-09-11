Трамп заявив, що ще одна арабська країна нормалізує відносини з Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Бахрейн приєднався до Об'єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Трамп опублікував цю новину та спільну заяву США, Бахрейну і Ізраїлю після того, як поговорив по телефону з королем Бахрейну Хамадом ібн Ісою Аль-Халіфою та прем'єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньяху.

В окремому твіті Трап написав про "черговий історичний прорив". "Наші двоє великих друзів - Ізраїль і Королівство Бахрейн - погодились на мирну угоду - друга арабська країна, яка уклала мир з Ізраїлем за 30 днів!", - написав Трамп.

У заяві сказано, що держави домовились про встановлення повних дипломатичних відносин між Ізраїлем і Королівством Бахрейн.

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"Це історичний прорив на шляху до подальшого миру на Близькому Сході. Відкриття прямого діалогу і зв'язків між цими двома суспільствами, що динамічно розвиваються, та країнами з розвиненою економікою продовжить позитивні перетворення на Близькому Сході і підвищить стабільність, безпеку і процвітання в регіоні", - сказано у спільній заяві, опублікованій Трампом.

Угода між Ізраїлем і ОАЕ має бути підписана у вівторок в Білому домі. У заяві сказано, що Бахрейн прийняв запрошення Трампа приєднатися до Ізраїлю і ОАЕ на церемонії підписання. Нетаньяху і міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф Аль Зайані підпишуть "історичну декларацію миру" на цьому заході, підкреслено у заяві.

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До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.

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