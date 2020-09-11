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Трамп заявил, что еще одна арабская страна согласилась нормализовать отношения с Израилем

Пятница, 11 сентября 2020, 20:24

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Бахрейн присоединился к Объединенным Арабским Эмиратам и достиг соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Трамп опубликовал эту новость и совместное заявление США, Бахрейна и Израиля после того, как поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль-Халифой и премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху.

В отдельном твите Трап написал об "очередном историческом прорыве". "Наши два больших друга- Израиль и Королевство Бахрейн - согласились на мирное соглашение - вторая арабская страна, которая заключила мир с Израилем за 30 дней!", - написал Трамп.

В заявлении сказано, что государства договорились об установлении полных дипломатических отношений между Израилем и Королевством Бахрейн.

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"Это исторический прорыв на пути к дальнейшему миру на Ближнем Востоке. Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающихсями обществами и странами с развитой экономикой продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе" , - говорится в совместном заявлении, опубликованном Трампом.

Соглашение между Израилем и ОАЭ должно быть подписано во вторник в Белом доме. В заявлении сказано, что Бахрейн принял приглашение Трампа присоединиться к Израилю и ОАЭ на церемонии подписания. Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа Аль Зайани подпишут "историческую декларацию мира" на этом мероприятии, подчеркивается в заявлении.

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До объявления о сделке с ОАЭ в августе Израиль не имел дипломатических отношений со странами Персидского залива.

Бахрейн стал четвертой арабской страной на Ближнем Востоке, которая признала Израиль с момента его основания в 1948 году.

Читайте подробнее о соглашении: Историческая победа Трампа: как США удалось помирить Израиль и Эмираты.

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