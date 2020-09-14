На недільних протестах у Мінську затримали 400 людей - МВС

У неділю, 13 вересня, білоруські силовики продовжили затримання сотень активістів та мирних демонстрантів, які вийшли на протести проти Александра Лукашенка.

Про це повідомила неурядова правозахисна організація "Вясна", пише "Європейська правда".

У Мінську до і після Маршу героїв відбувались жорстокі затримання людей, які вийшли на мирні зібрання. Затримання продовжились і після акції протесту, заявляє організація.

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Під час затримання силовики жорстоко побили деяких демонстрантів. Їхні родичі повідомляють про побиття після затримання.

Станом на 15:00 МВС Білорусі повідомило, що в Мінську було затримано близько 250 осіб.

"Усі вони використовували прапори та інші символи, не зареєстровані в установленому порядку, та плакати різного змісту, в тому числі образливі", - пояснює затримання мирних протестувальників МВС Білорусі.

За даними МВС, станом на 19:00 у Мінську було затримано понад 400 людей. Також МВС повідомило, що під час акцій протесту у Вітебську було затримано 14 осіб.

У неділю у Мінську та низці інших міст Білорусі на вулиці тисячі людей вийшли на вже традиційну недільну акцію проти фальсифікації виборів та насильства щодо мирних протестувальників.