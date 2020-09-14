На воскресных протестах в Минске задержали 400 человек - МВД

В воскресенье, 13 сентября, белорусские силовики продолжили задержания сотен активистов и мирных демонстрантов, вышедших на протесты против Александра Лукашенко.

Об этом сообщила неправительственная правозащитная организация "Вясна", пишет "Европейская правда".

В Минске до и после Марша героев происходили жестокие задержания людей, которые вышли на мирную акцию. Задержание продолжились и после акции протеста, заявляет организация.

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Во время задержания силовики жестоко избили некоторых демонстрантов. Их родственники сообщают об избиении после задержания.

По состоянию на 15:00 МВД Беларуси сообщило, что в Минске было задержано около 250 человек.

"Все они использовали флаги и другие символы, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительные", - объясняет задержание мирных протестующих МВД Беларуси.

По данным МВД, по состоянию на 19:00 в Минске были задержаны более 400 человек. Также МВД сообщило, что во время акций протеста в Витебске были задержаны 14 человек.

В воскресенье в Минске и ряде других городов Беларуси на улицы тысячи людей вышли на уже традиционную воскресную акцию против фальсификации выборов и насилия в отношении мирных протестующих.