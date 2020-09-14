Лукашенко полетів у Сочі на переговори з Путіним 

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок вранці вилетів до Росії на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.

Відео з бортом Лукашенка перед зльотом опублікував телеграм-канал Пул первого, пише "Європейська правда".

Як повідомляє білоруське державне агентство БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка, у Сочі відбудеться зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Переговори пройдуть у форматі "один на один".

Відзначається, що лідер обговорять "тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виникаючі виклики".

Нагадаємо, 30 серпня після телефонної розмови Лукашенка та президента РФ Владіміра Путіна їхні пресслужби оголосили, що лідери домовилися "в найближчі тижні провести зустріч у Москві".

Раніше наприкінці серпня Владімір Путін у своїх інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що підготував для Александра Лукашенка "резерв" з російських силовиків, але їх нібито домовилися використовувати лише у разі, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.

Низка країн та генсек НАТО після цього застерегли Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.