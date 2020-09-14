Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видео с бортом Лукашенко перед взлетом опубликовал телеграмм канал Пул первого, пишет "Европейская правда".

Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, в Сочи состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Отмечается, что лидеры обсудят "тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

Напомним, 30 августа после телефонного разговора Лукашенко и президента РФ Владимира Путина их пресс-службы объявили, что лидеры договорились "в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Ранее в конце августа Владимир Путин в своих интервью российским СМИ заявил, что подготовил для Александра Лукашенко "резерв" из российских силовиков, но их якобы договорились использовать только в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

Ряд стран и генсек НАТО после этого предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.