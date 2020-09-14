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Стан Навального покращився, його відімкнули від штучної вентиляції легень

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:18

Стан російського опозиціонера Алєксєя Навального покращився, його відімкнули від штучної вентиляції легень. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це 14 вересня повідомили у клініці "Шаріте", де він перебуває на лікуванні після отруєння з 22 серпня. 

Згідно з повідомленням клініки, Навального "успішно відімкнули від штучної вентиляції легень", він вже може ненадовго вставати з ліжка. 

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Нагадаємо, 7 вересня клініка повідомила, що опозиціонера вивели зі штучної коми. Після цього поліція федеральної землі Берлін посилила заходи безпеки щодо нього, аби запобігти подальшим спробам замаху.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального, якому стало зле під час авіаперельоту у Росії, отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

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