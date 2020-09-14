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Состояние Навального улучшилось, его отключили от искусственной вентиляции легких

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:18

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его отключили от искусственной вентиляции легких.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, о этом 14 сентября сообщили в клинике "Шарите", где он находится на лечении после отравления с 22 августа.

Согласно сообщению клиники, Навального "успешно отключили от искусственной вентиляции легких", он уже может ненадолго вставать с постели.

Напомним, 7 сентября клиника сообщила, что оппозиционера вывели из искусственной комы. После этого полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении него, чтобы предотвратить дальнейшие попытки покушения.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального, которому стало плохо во время авиаперелета в России, отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

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