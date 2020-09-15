Навальний заявив Німеччині, що планує повернутись в Росію - ЗМІ

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який відновлюється після отруєння, заявив німецьким прокурорам, що планує повернутися в Росію, щойно одужає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації видання The New York Times, що посилається на високопоставленого співробітника служби безпеки Німеччини.

"Він повністю усвідомлює свій стан, що з ним сталося і де він зараз... Він не планує залишатись у вигнанні в Німеччині. Він хоче повернутися додому в Росію, щоб продовжити свою місію", - заявило виданню джерело в службі безпеки Німеччини.

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Також, за даними видання, Навальний відмовився від співпраці з російською стороною, яка запропонувала Німеччині спільно розслідувати його справу.

Навальний, як і раніше, зараз перебуває під посиленою охороною німецької поліції в лікарні. За повідомленням німецьких медиків, Навального успішно відімкнули від штучної вентиляції легень і він вже може ненадовго вставати з ліжка.

Нагадаємо, 14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

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