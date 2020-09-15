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Навальный заявил Германии, что планирует вернуться в Россию - СМИ

Вторник, 15 сентября 2020, 08:44

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который восстанавливается после отравления, заявил немецким прокурорам, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации издания The New York Times, которое ссылается на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии.

"Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас... Он не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", - заявил изданию источник в службе безопасности Германии.

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Также, по данным издания, Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила Германии совместно расследовать его дело.

Навальный, как и раньше, сейчас находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. По сообщению немецких медиков, Навального успешно отключили от искусственной вентиляции легких и он уже может ненадолго вставать с постели.

Напомним, 14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.

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